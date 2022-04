Angelo Carlucci (33) hat einen echten Horror-Trip hinter sich! Seit seinem Ausstieg bei dem Daily-Format Berlin - Tag & Nacht verdient er sein Geld mit Modeljobs und ist als Influencer auf Social Media aktiv. Nun wollte der Beau eigentlich nach Los Angeles reisen, um dort das berühmte Coachella-Festival zu besuchen – doch dazu sollte es nicht kommen. Bei der Einreise lief nichts nach Plan. Im Netz berichtete Angelo von diesem dramatischen Erlebnis, bei dem er sogar verhaftet wurde!

In einem Instagram-Livestream erzählte der 33-Jährige von seiner Ankunft in den USA. Am Flughafen wollte er sein Handgepäck öffnen, um die Schuhe zu wechseln. Eine Angestellte glaubte allerdings, etwas Verdächtiges erspäht zu haben. "Die haben natürlich nichts gefunden außer Klamotten, unserer Kameras, Akkus, SD-Karten, Laptops. Das war alles kein Grund, irgendwas anzunehmen", betonte Angelo. Die Mitarbeiter sahen das jedoch anders und vermuteten, Angelo und sein Freund würden – anders als angegeben – in Amerika arbeiten wollen. Aus diesem Grund durchsuchte die Dame unter anderem die Handys: "Das war so erniedrigend, wie sie alles durchgegangen ist."

Nachdem die Beamten ein Mobiltelefon gefunden hatten, das Angelo ebenfalls nicht angegeben hatte, musste er sich einer kompletten Durchsuchung unterziehen und eine Erklärung unterschreiben, dass er die Rechte dazu übergibt. "Dann musste ich mich meiner Kleidung entledigen und Dinge aus meinem Koffer anziehen, die die mir gegeben haben. Ich habe gefragt warum, ich habe keine Antwort bekommen", erinnerte sich der Berliner. Bei einem anschließenden Verhör habe man ihn weiterhin erniedrigt. "Dann hat sie mir gesagt, dass ich ein Niemand bin. Dann hat sie mir die zweite Frage gestellt und mich wieder angeschrien."

Anschließend sei er der Homeland Security übergeben und eingesperrt worden. "Ich war 19 Stunden ohne alles, komplett isoliert", berichtete Angelo. Erst am nächsten Tag habe sich alles geklärt und er sei wieder entlassen worden. Der Hauptgrund für das Drama sei die Frau am Flughafen gewesen: "Die Police Officers meinten, dass sie sich für die Frau schämen. Dass sie Männer, die mit ihrem Aussehen Geld verdienen, nicht leiden kann." Demnächst habe der Darsteller einen Termin in der Amerikanischen Botschaft in Berlin, um rechtlich dagegen vorzugehen. Hoffnung auf Erfolg habe er aber wenig.

