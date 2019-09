Angelo Carlucci macht sich nackig! Über ein Jahr gehörte das Male-Model zum Berlin - Tag & Nacht-Cast und verkörperte von 2015 bis Ende 2016 Frauenschwarm Daniel. Schon damals ließ der Beau mit seinem Sixpack und seinem Lächeln das Herz der Zuschauer höherschlagen. Nun sorgt er erneut für Schnappatmung bei seinen Fans: Angelo posiert erstmals auf dem Cover eines Magazins – natürlich oben ohne!

Total stolz verkündete der 30-Jährige seinen Followern auf Instagram nun, dass er die Oktober-Ausgabe der Men's Health zieren werde: "Es war immer ein großer Traum und ein Goal für mich, auf dieses Cover und in diese Zeitschrift zu kommen. Es war ein ziemlich langer Weg, aber für mich hat es sich gelohnt." Auch seine Community ist hin und weg, schließlich ist Angelo auf dem Titelblatt des Fitness-Magazins nur mit einer Jeans bekleidet – und gibt somit freien Blick auf seinen durchtrainierten, tätowierten Körper.

Der Hottie ist längst nicht der erste Serien-Liebling, der für ein Magazin die Hüllen fallen ließ: BTN-Star Nathalie Bleicher-Woth (23) und Köln 50667-Darstellerin Sophie Imelmann (23) zogen gerade erst gemeinsam für den Playboy blank – für Letztere ging mit dem Shooting ebenfalls ein großer Wunsch in Erfüllung, wie sie gegenüber Promiflash verriet: "Ja, so ein kleiner Traum schon, weil ich das immer so ein bisschen im Hinterkopf hatte und da schon ein paar Mal drüber nachgedacht habe."

Instagram / angelo.carlucci Angelo Carlucci

Instagram / angelo.carlucci Angelo Carlucci, TV-Bekanntheit

Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann, "Köln 50667"-Darstellerin

