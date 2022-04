Große Freude bei Chloe Crowhurst! Im Januar war die Blondine als Kandidatin in der britischen Version von Love Island zu sehen – ihren Partner fürs Leben fand sie in dem Flirtformat jedoch nicht. Inzwischen scheint die Beauty ihr Glück aber gefunden zu haben: Im Netz teilte sie kurze Zeit später nämlich erfreuliche Nachrichten mit einem Ultraschallfoto und verriet, dass sie zum ersten Mal Mutter wird. Nun kann die frischgebackene Mama auch endlich aufatmen: Die kleine Tochter von Chloe ist auf der Welt und alle sind wohlauf!

Dass die Britin Mutter einer Tochter geworden ist, ließ sie heute gegenüber OK! verkünden. "Chloe ist total verliebt in ihre Tochter und freut sich auf das neue Kapitel als dreiköpfige Familie", verriet der Agent des Reality-TV-Sternchens dem Magazin und fügte hinzu, dass Chloe ihren Nachwuchs zwei Wochen nach dem errechneten Geburtstermin zur Welt gebracht hatte. Sie selbst hatte Ende Ende März noch betont: "Es macht keinen Spaß, überfällig zu sein. Ich bin ein hormonelles Wrack."

Ebenso wie ihre Schwangerschaft hielt Chloe auch ihre Liebe zu ihrem Freund David Houghton lange aus der Öffentlichkeit heraus. "Ich hatte in der Vergangenheit Beziehungen in den sozialen Medien und sagen wir es mal so: Es ist nicht gut. Welchen Nutzen hat man davon? Gar nichts", hatte sie in einem früheren Interview mit dem Magazin erklärt.

Instagram / chloecrowhurstx Chloe Chrowhurst, Februar 2022

Instagram / chloecrowhurstx Chloe Crowhurst über ihre Schwangerschaft

Instagram / chloecrowhurstx Chloe Crowhurst im März 2022

