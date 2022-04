Die deutsche Fernsehwelt trauert um Michael Degen. Der gebürtige Chemnitzer entdeckte schon früh seine Leidenschaft fürs Schauspiel. Im Alter von nur 14 Jahren begann er seine Ausbildung am Deutschen Theater. In den darauffolgenden Jahren stand er für Produktionen wie "Emilia Galotti", "Die Buddenbrooks" oder "Diese Drombuschs" vor der Kamera. Bis 2019 war er in der Serie "Donna Leon" in der Rolle des Vice-Questore Patta zu sehen. Doch nun haben seine Fans traurige Neuigkeiten erhalten: Michael Degen ist im Alter von 90 Jahren verstorben.

Wie der Rowohlt-Verlag, bei dem der Schauspieler als Autor tätig war, mitteilte, starb er am Samstag in Hamburg. "Wir trauern und verneigen uns vor einem Menschen und Künstler, der mit seiner Wärme und Begeisterung berührte und mitriss und dessen vielseitiges Werk bleiben wird", hieß es in dem Statement. Weitere Details zu den Todesumständen sind derzeit nicht bekannt.

Michael Degen hinterlässt vier Kinder: Jacob, Adina, Gabi und Elisabeth – Letztere ist selbst als Schauspielerin aktiv. Sie stammen aus seinen ersten beiden Ehen. Bis zu seinem Tod war er mit seiner dritten Ehefrau, der Journalistin Susanne Sturm, verheiratet.

ActionPress Michael Degen im Mai 2015

Getty Images Michael Degen und seine Tochter Gabriele im April 2008 in Berlin

Getty Images Michael Degen und seine Tochter Elisabeth in Berlin

