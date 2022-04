Die Schauspielwelt gedenkt Michael Degens. Am Dienstag wurde publik, dass der deutsch-israelische Schauspieler im Alter von 90 Jahren gestorben ist. Der gebürtige Chemnitzer war vielen Fans besonders durch seine Rollen in Tatort-Produktionen oder den "Donna Leon"-Filmen bekannt. Schon vor seinem Tod sollte der frühere Theaterdarsteller mit einem Preis für sein Lebenswerk geehrt werden – dieser wird Michael nun posthum verliehen.

Wie der Bundesverband Schauspiel jetzt auf seiner Webseite bekannt gab, war es ursprünglich geplant gewesen, Michael den diesjährigen Ehrenpreis für das Lebenswerk beim Deutschen Schauspielpreis am 9. September zu verleihen. Nach seinem Ableben soll ihm diese Ehre dennoch zuteilwerden. "Michael Degens Leben und Werk steht einzigartig und exemplarisch in unserer Theater,- Film und Fernsehlandschaft. Wir Schauspieler*innen verneigen uns vor diesem großen Künstler und Menschen", heißt es in dem Statement.

Michael war 1932 als Sohn jüdischer Eltern in Chemnitz geboren worden. Schon als Jugendlicher machte er am Deutschen Theater in Berlin erste Erfahrungen als Schauspieler. 1979 wurde er auch den Fernsehzuschauern durch seine Rolle in der Serie "Die Buddenbrooks" bekannt.

United Archives GmbH/ Action Press Heino Ferch und Michael Degen in "Nachts im Park"

Getty Images Michael Degen, Schauspieler

United Archives GmbH/ Action Press Michael Degen und Miroslav Nemec in einem "Tatort"-Film

