Fröhliche Ostern auch von den Stars! An diesem Wochenende gibt es allen Grund zu feiern: Nicht nur das Coachella in der Nähe von Palm Springs ist in vollem Gange – auch das Osterfest steht an. Sowohl am Sonntag als auch Montag ist der Osterhase am Werk und verteilt fleißig Geschenke, Eier und Süßigkeiten – auch bei den Promis. Im Netz meldeten sich nun zahlreiche VIPs, um ihren Fans fröhliche und vor allem erholsame Feiertage zu wünschen!

Bei Thore Schölermann (37) und seiner Jana wurde es via Instagram beispielsweise ganz besonders knuffig: Das Paar packte seinen Nachwuchs in ein süßes Outfit samt Hasenohren und schoss ein herzerwärmendes Familien-Selfie. Let's Dance-Kandidat Bastian Bielendorfer (37) setzte hingegen auf eine große Portion Humor: Während seine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (34) ein sexy Hühnchen imitierte, steckte sich der Hobby-Tänzer kurzerhand zwei Hasenzähne und Öhrchen an.

Jürgen Drews (77) meldete sich hingegen mit einer Grußbotschaft an seine Follower. Dabei griff der König von Mallorca auf ein Nest voller Porzellan-Osterhasen als Deko zurück. David Beckham (46) holte sich dafür einen echten Osterhasen zur Seite – mit dem kleinen Kaninchen teilte sich der Ex-Profikicker eine Möhre. Und bei Natascha Ochsenknecht (57) gab es sogar doppelte Tier-Power: Das Ochsenknecht-Oberhaupt posierte mit einem Hasen in der einen und einem niedlichen Küken in der anderen Hand.

Instagram / janaschoelermann Thore und Jana Schölermann mit ihrem Nachwuchs

Instagram / davidbeckham David Beckham mit einem Kaninchen

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht an Ostern 2022

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Daniel Charlier mit ihrer Tochter Amanda zu Ostern

Instagram / myprincedamien Prince Damien, Dschungelcamp-Sieger 2020

Instagram / ninabott Nina Bott, Schauspielerin und Moderatorin

Instagram / bielendorfer Bastian Bielendorfer und Ekat Leonova

