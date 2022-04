Die Influencer und Stars werfen sich in Schale. Am Freitag startete wieder das beliebte Coachella-Festival, nachdem es in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der weltweiten Gesundheitslage abgesagt worden war. Zahlreiche Social-Media-Stars und Promis reisten nun zu dem angesagten Event, um die Musik von Künstlern wie Billie Eilish (20) zu genießen und ihre aufregenden Looks zu präsentieren. Promiflash präsentiert euch einen Überblick über die diesjährigen Coachella-Trends.

Einige Stars wählten ihre Outfits nach dem Motto "Mehr ist mehr". Die Schauspielerin Vanessa Hudgens (33) kombinierte beispielsweise gleich zwei Stylingtrends miteinander. Die ehemalige High School Musical-Darstellerin zeigte nicht nur viel Haut in ihrem Monokini, sondern funkelte zudem in ihrem transparenten Glitzerkleid mit dem Mond um die Wette. Die ehemalige Bachelorette Gerda Lewis (29) entschied sich ebenfalls für ein freizügiges Outfit mit jeder Menge Glitzer.

Aber nicht nur die Damen zeigten, was sie haben: Justin Bieber (28) präsentierte bei seinem Oben-ohne-Auftritt seine Bauchmuskeln. Harry Styles (28) wiederum setzte auf einen funkelnden Einteiler mit tiefem Ausschnitt. Neben viel nackter Haut und Glitzer waren aber auch Neonfarben und Erdtöne angesagt. Riccardo Simonetti (29) ließ sich sogar spontan seinen Bart in einem knalligen Pinkton färben. Und die Influencerin Leonie Hanne (33) zeigte, dass man auch unauffällige Farben in einen aufregenden Look verwandeln kann.

Anzeige

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens auf dem Coachella-Festival, 2022

Anzeige

Getty Images Justin Bieber auf dem Coachella-Festival im April 2022

Anzeige

MEGA Harry Styles auf der Bühne beim Coachella-Festival, 2022

Instagram / riccardosimonetti Alex Mariah Peter mit Riccardo Simonetti und Novalanalove beim Coachella, 2022

Instagram / leoniehanne Leonie Hanne auf dem Coachella-Festival, 2022

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger auf dem Coachella-Festival, 2022

Instagram / parishilton Paris Hilton auf dem Coachella-Festival, 2022

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio auf dem Coachella-Festival, 2022

Instagram / carodaur Caro Daur auf dem Coachella-Festival 2022

Instagram / xeniaadonts Xenia Adonts auf dem Coachella-Festival 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de