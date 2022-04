War der erste Schuss direkt ein Treffer? Samira Klampfl (28) und Serkan Yavuz (29) lernten sich in der vergangenen Staffel von Bachelor in Paradise kennen. In der Wiedersehenessfolge sorgten die Reality-TV-Stars dann für eine Riesenüberraschung bei ihren Fans: Sie verkündeten, dass sie gemeinsamen Nachwuchs erwarten! In wenigen Wochen soll ihre Tochter auch schon das Licht der Welt erblicken. Doch wurde ihr Kind eigentlich während der Kuppelshow-Dreharbeiten bei ihrem ersten Mal gezeugt? Serkan klärte nun auf....

"Samira ist nicht beim ersten Mal schwanger geworden", stellte der zukünftige Vater jetzt in einer Fragerunde auf Instagram klar. Zunächst haben die Turteltauben ganz normal verhütet, doch weil sie sich schon damals so sicher miteinander waren, haben sie irgendwann darauf verzichtet. "Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir so ein Glück haben und es direkt passiert", gab Serkan ehrlich zu. Obwohl der Nachwuchs nicht geplant war, sei er trotzdem mehr als glücklich: "Im Leben kommt alles, wie es kommen soll."

Erst vor wenigen Wochen hatte der 28-Jährige im Netz betont, wie sehr er sich auf seine Vaterrolle freut. "Ich schwöre es euch, ich fühle mich bereit, Papa zu werden, ohne Witz. Und ich werde auch ein richtig guter Papa", zeigte sich der ehemalige Prominent getrennt-Kandidat total zuversichtlich.

Samira Klampfl, Influencerin

Serkan Yavuz, ehemaliger "Die Bachelorette"-Teilnehmer

Serkan Yavuz und Samira Klampfl im April 2022

