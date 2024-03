Schießt sich "The 50"-Serkan noch mehr ins Reality-Aus?

Der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer Serkan Yavuz (30) spielt die Kandidaten gegeneinander aus, um sein Verbleiben in der Show The 50 zu sichern – und feiert sich vor laufenden Kameras dafür. Bereits in früheren Formaten fiel der Realitystar vor allem durch seinen manipulativen Charakter auf, wodurch er im Laufe der Zeit viele Sympathiepunkte einbüßen musste. Die Fans auf Social Media machen ihrem Ärger Luft: "Also, ich muss sagen, Serkan wird von Show zu Show schlimmer", schreibt ein Follower auf Instagram. "Serkan ist so ein unangenehmer Mensch geworden. Ich würde den auch gar nicht mehr im Fernsehen sehen wollen", äußert sich ein weiterer Fan und ein anderer ergänzt: "Serkan wird einfach von Show zu Show unbeliebter".

Doch nicht nur hinterrücks plant der 30-Jährige seine Strategie: Er provoziert offen die anderen Kandidaten. "Das ist für mich eine Genugtuung, dass du jetzt vor mir gehen musst", ruft er beispielsweise seinem früheren Kumpel Filip Pavlovic (29) hinterher, als dieser aus dem Wettbewerb ausscheidet. Auch mit Kandidatin Giulia Siegel (49) gerät er aneinander, indem er der Influencerin manipulatives Verhalten vorwirft.

Bereits in dem Format Das Sommerhaus der Stars fiel der Influencer durch sein Verhalten auf. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Samira Klampfl (30) gab er sich siegessicher und verdeutlichte, dass er bereit sei, zu manipulieren, um den Sieg einheimsen zu können. "Jeder will gewinnen, ihr müsst akzeptieren, wie ich spiele – ob ihr wollt oder nicht", äußerte er sich damals zu seinen Handlungen in seiner Instagram-Story und betonte, dass er es "genauso noch mal machen" würde. Schon damals waren die Fans dem Regensburger gegenüber kritisch: "Serkan ist auch das Geschwür am deutschen Trash-TV-Hintern", meint beispielsweise ein genervter Fan auf X.

Anzeige Anzeige

RTL Samira Klampfl und Serkan Yavuz, Sommerhaus-Kandidaten 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Influencer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Serkans Verhalten? Ich finde es in Ordnung. Ich finde es nicht so gut. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de