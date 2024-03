Ist schwangere Samira Klampfl bereit für Baby Nummer zwei?

Samira Klampfl (30) und ihr Mann Serkan Yavuz (31) erwarten nach ihrer gemeinsamen Tochter Nova aktuell ihr zweites Kind. Ein Fan auf Instagram will daher wissen, ob die TV-Bekanntheit schon bereit für ihren Nachwuchs ist. Samira gesteht: "Ja und nein. Ich denke mir, hoffentlich kommt Baby V gesund zur Welt [...]. Und dann denke ich, na ja, jetzt habe ich noch Zeit nur für Nova und mich und die will ich genauso in vollen Zügen genießen und mitnehmen." Die Influencerin habe "Respekt vor der Zukunft". "Mir ist ganz klar, dass es hart werden wird, aber ich lasse es einfach auf mich zu kommen", zeigt sich Samira dennoch optimistisch.

Auch gibt die einstige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin zu, dass sie mit ihrer voranschreitender Schwangerschaft und der gleichzeitigen Erziehung von Töchterchen Nova zunehmend Probleme hat. "Ich merke halt, wie ich nicht mehr so beweglich bin und dann ist es oft noch zermürbender, wenn der halbe Teller wieder auf dem Boden landet. Sie ins Auto zu heben, ist schon voll der Kraftakt für mich", offenbart Samira. Ihr Geist und ihr Körper sind ständig "auf Stand-by-Modus" – dabei würde sich die dunkelhaarige Beauty "am liebsten den ganzen Tag ausruhen".

Serkan und Samira gelten in der Reality-TV-Welt als das Traumpaar schlechthin: Nachdem sie sich bei ihrer Bachelor in Paradise-Teilnahme kennen und lieben gelernt hatten, machte sich kurz darauf ihre Tochter auf den Weg. Vor wenigen Monaten folgte schließlich die Hochzeit. Doch auch bei Serkan und Samira hängt ab und zu der Haussegen schief, wie sie in ihrem gemeinsamen Podcast "Badass Reality – mit Samira und Serkan" verrieten. "Ihr habt Phasen von Samira und mir erlebt, wo wir ultrahappy waren. Wo wir uns jeden Tag Honig um den Mund geschmiert haben, weil wir gemeinsam auf Wolke sieben waren. Aber jetzt gab es eine längere Zeit, wo wir uns blöd angegangen sind", gab Serkan zu. Inmitten eines großen Streits zog der The 50-Kandidat sogar für kurze Zeit von zu Hause aus.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Serkan Yavuz und ihre Tochter

RTL Serkan und Samira Yavuz, Sommerhaus-Gewinner 2023

