Fans genervt von Serkan: Seine "The 50"-Strategie fliegt auf

Serkan Yavuz (31) kommt nicht nur bei seinen Reality-TV-Kollegen nicht gut an. Auch die Zuschauer sind mittlerweile genervt von dem einstigen Bachelorette-Boy. Derzeit erhitzt er die Gemüter mit seiner Teilnahme an der Gamingshow The 50. Er manipuliert seine Gegner und lügt, dass sich die Balken biegen – alles, um zu gewinnen. Bei einer Promiflash-Umfrage stellt sich jetzt heraus: Die Leser haben absolut kein Verständnis für sein Verhalten. 4.064 von insgesamt 4.655 (87,3 Prozent) sind der Meinung, dass Serkans Aktionen nicht in Ordnung seien. Und nur 591 (12,7 Prozent) meinen, es sei schon okay, so zu spielen [Stand: 28. März 2024, 6:55 Uhr].

Mittlerweile haben ihn seine "The 50"-Kollegen auch schon durchschaut. Er log bereits, als es darum ging, wen er wieder reinwählen wird – und jetzt wirft er Tommy Pedroni vor, die Männerallianz zu hintergehen, obwohl er dies ebenfalls tat, als er seine Stimme Cecilia Asoro gegeben hatte. Deshalb ist nun wohl jeder gegen ihn. "Du musst akzeptieren, dass wir uns nicht mehr auf dich verlassen", schießt Paco Herb gegen den Sommerhaus-Gewinner, doch ihn lässt es kalt: "Ich kämpfe jetzt für mich und versuche mich in den Spielen zu kämpfen."

Ob er sich damit wirklich den Sieg holen kann, bleibt weiterhin spannend. Ab dem 1. April werden die letzten beiden Folgen der Sendung abrufbar sein. Nach Folge zwölf sind noch folgende Kandidaten dabei: Carina Spack (27), Cosimo Citiolo (42), Diogo Sangre (29), Paco Herb, Paulina Ljubas (27), Raffa Plastic, Serkan Yavuz, Tommy Pedroni und Yasin Mohamed (32). Wem gönnt ihr den Sieg am meisten? Stimmt unten ab!

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

Instagram / paco_hrb Paco Herb, Reality-TV-Star

Wem gönnt ihr den Sieg am meisten? Carina Cosimo Diogo Paco Paulina Raffa Serkan Tommy Yasin Ergebnis anzeigen



