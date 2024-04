"The 50"-Serkan zweifelte an Tommy und Paulinas Romanze!

Dass es zwischen Tommy Pedroni und Paulina Ljubas (27) wirklich gefunkt hat, will Reality-TV-Kollege Serkan Yavuz (31) scheinbar nicht wirklich glauben. Die drei stehen gemeinsam im neuen Format The 50 vor der Kamera und versuchen jeweils den Sieg zu ergattern – doch die Turteltauben verbringen auch einige Zeit zu zweit im Zimmer. Mitstreiterin Carina Spack (27) fragt Serkan, ob er glaube, dass das zwischen den beiden ernst sei. "Ach, ich nehme da gar nichts ernst. Die ganze Sache...", entgegnet er mit entschlossener Miene.

Problematisch scheint für den einstigen Bachelor in Paradise-Kandidaten vor allem Tommy und Paulinas Teilnahme an verschiedenen Kuppel-Formaten zu sein. "Die ganze Ex on the Beach-Bande da kannst du doch nicht ernst nehmen. Die sind doch gefühlt in 70 Datingshows in einem Jahr", meint er und fügt noch einmal entschlossen hinzu: "Was sollst du da noch ernst nehmen." Er glaube, die Verbindung der beiden Trash-TV-Bekanntheiten diene innerhalb von "The 50" einfach als Mittel zum Zweck. Tatsächlich haben sie sich in vorherigen Folgen schon einige Male füreinander eingesetzt und sich so vor der Eliminierung gerettet... Serkan glaube nicht, dass es nach dem Ende der Sendung zwischen den beiden weiterlaufen werde.

Serkan zweifelt also wegen der Dating-Show-Vergangenheit der beiden an ihren ernsthaften Gefühlen zueinander – dabei fand er selbst doch auch seine große Liebe in einer Show! 2021 lernte er seine jetzige Ehefrau Samira Klampfl (30) im Der Bachelor-Ableger "Bachelor in Paradise" kennen. Mittlerweile hat das Paar ein Kind und ist in freudiger Erwartung seines zweiten Nachwuchses. Und auch die Beziehung zwischen seinen Konkurrenten ist mittlerweile ziemlich ernst geworden. Im Netz outeten sich die Germany Shore-Teilnehmer Tommy und Paulina bereits im vergangenen November als Paar.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Reality-TV-Star

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni

