Allianzen und Co.: Wie geht Serkan mit "The 50"-Hate um?

Serkan Yavuz (31) machte sich bei The 50 nicht nur Freunde. Im Strategiespiel hatten 50 Realitystars die Chance, 50.000 Euro für einen Follower zu gewinnen. Der amtierende Kampf der Realitystars-Gewinner bildete in der Show Allianzen, um seine Konkurrenten auszustechen. Bei den Fans kam diese Taktik nicht gut an. Beim Wiedersehen auf TikTok verrät Serkan, wie er mit dem Hate umgeht: "Meine Community steht immer ganz stramm hinter mir, da habe ich nichts Negatives erfahren." Mit seinen "Ecken und Kanten" könne nun mal nicht jeder umgehen.

Im Gegensatz zu Serkans Followern sehen das die Promiflash-Leser anders. Aus einer Umfrage [Stand: 28. März 2024, 6:55 Uhr] geht hervor, dass die Fans absolut kein Verständnis für sein Verhalten in der Show haben. 4.064 von insgesamt 4.655 (87,3 Prozent) sind der Meinung, dass Serkans Aktionen nicht in Ordnung seien. Und nur 591 (12,7 Prozent) meinen, es sei schon okay, so zu spielen.

Während "The 50" machte Serkan im Gespräch mit Carina Spack (27) deutlich, was er von der Romanze zwischen Paulina Ljubas (27) und Tommy Pedroni hält. "Ach, ich nehme da gar nichts ernst. Die ganze Sache...", wetterte er gegen seine Mitstreiter und begründete: "Die ganze Ex on the Beach-Bande da kannst du doch nicht ernst nehmen. Die sind doch gefühlt in 70 Datingshows in einem Jahr. Was sollst du da noch ernst nehmen?"

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Reality-TV-Star

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Pärchen

Was haltet ihr von Serkans Umgang mit dem Hate? Ich finde es genau richtig, wie er damit umgeht! Na ja, so richtig stellt er sich dem Hate ja nicht... Ergebnis anzeigen



