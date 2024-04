Offiziell: Serkan und Samira Yavuz verraten Babygeschlecht!

Endlich lüften sie das Geheimnis! Serkan (31) und Samira Yavuz (30) könnten aktuell wohl nicht glücklicher sein, denn das Paar erwartet zum zweiten Mal Nachwuchs! Nachdem schon lange spekuliert worden war, verraten die Das Sommerhaus der Stars-Gewinner nun mit einem süßen Instagram-Video, welches Geschlecht ihr zweites Kind hat: Mit ihrer Tochter Nova auf dem Arm zünden sie eine Rauchbombe mit rosa Qualm – sie erwarten also ein weiteres Mädchen! "Es wird ein... wir freuen uns schon auf dich!", schreiben die beiden Realitystars voller Vorfreude unter ihren Clip.

Dass Serkan und Samira noch ein Mädchen bekommen, ist für einige wohl eine Überraschung. Vor ein paar Monaten verplapperte sich das Ehepaar nämlich in seinem Podcast "Badass Reality – mit Samira und Serkan". In einem Gespräch ging es um die Ausstattung ihres Babyzimmers. Ihr zweites Kind könnte Novas altes Bettchen bekommen – die bald Zweijährige würde ein neues kriegen. "Und du bist dann mit dem Kleinen im Schlafzimmer und ich kann dann bei ihr schlafen", meinte die 30-Jährige zu ihrem Mann. Es hörte sich so an, als ob die beiden einen Jungen erwarten.

Die baldigen Zweifacheltern können es wohl kaum abwarten, ihren neuesten Familienzuwachs in den Armen zu halten. Erst vor wenigen Tagen gab die Schwangere auch einen Hinweis auf den Namen ihres Sprosses. Auf die Frage eines Fans, ob sie bereit für ihr Baby sei, antwortete Samira: "Ja und nein. Ich denke mir, hoffentlich kommt Baby V gesund zur Welt [...]. Und dann denke ich, na ja, jetzt habe ich noch Zeit nur für Nova und mich und die will ich genauso in vollen Zügen genießen und mitnehmen." Wird ihre Tochter einen Namen mit dem Anfangsbuchstaben V haben?

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz mit ihrer Tochter Nova

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass die beiden ein weiteres Mädchen bekommen? Nein, ich hab vermutet, dass sie einen Jungen bekommen. Ja, damit habe ich schon gerechnet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de