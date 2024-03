So sexy zeigt Samira Klampfl ihren Babybauch bei Shooting!

Samira Klampfl (30) befindet sich gerade mitten in ihrer zweiten Schwangerschaft. Diese wundervolle Erfahrung hält die Ehefrau von Serkan Yavuz (31) mit einem Fotoshooting fest. Das Ergebnis teilt die Beauty mit ihren Followern auf Instagram – und es kann sich eindeutig sehen lassen! Samira posiert seitlich mit angewinkeltem Bein in einem bodenlangen, schwarzen Kleid mit ausgeschnittener Bauch-Partie, hält die eine Hand unter ihre wachsende Bauchmitte und stützt die andere in ihrer Hüfte ab. Der Fokus liegt voll und ganz auf ihrer Babykugel. Ihre Fans sind begeistert: "Sehr elegant, ein Traum" und "Wow. Wunderschön", heißt es in den Kommentaren unter dem Bild.

Dass das Paar sein zweites gemeinsames Kind erwartet, hatte der The 50-Teilnehmer Anfang Januar mit einem Reel auf Instagram bekannt gegeben. In diesem Videoclip sieht man die Das Sommerhaus der Stars-Gewinner in ihrem Mykonos-Urlaub, in dem sie sich verlobt hatten – doch das war nicht alles: "Auf Mykonos war nicht nur die Verlobung. Wir haben die Erinnerung mit in die Zukunft genommen – Baby Nummer 2.", schrieb Serkan in seinem Beitragstext und verkündete damit Samiras erneute Schwangerschaft. Der kleine Bauch des Realitystars war in dem Video ebenfalls zu sehen.

Und fühlt sich Samira schon bereit für ihr zweites Baby? In einer Fragerunde im Netz gab die 30-Jährige zu: "Ja und nein. Ich denke mir, hoffentlich kommt Baby V gesund zur Welt [...]. Und dann denke ich, na ja, jetzt habe ich noch Zeit nur für Nova und mich und die will ich genauso in vollen Zügen genießen und mitnehmen." Sie habe "Respekt vor der Zukunft", erklärte sie weiter. Obwohl sie wisse, dass es hart werden wird, bleibt sie optimistisch und meint: "Ich lasse es einfach auf mich zukommen."

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Serkan Yavuz und ihre Tochter

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr das Ergebnis von Samiras Babybauch-Shooting? Es ist wirklich wunderschön geworden! Ich freue mich so für sie und Serkan. Schade, dass sie nicht lächelt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de