Arbeitet Britney Spears etwa doch an einem neuen Album?

Anfang dieses Jahres kursierten Gerüchte, Britney Spears (42) würde an neuer Musik arbeiten. Die "Toxic"-Sängerin dementierte dies allerdings vehement. War etwa doch ein neues Album für den Popstar geplant? Charli XCX (31) äußerte in einer aktuellen "Watch What Happens Live With Andy Cohen"-Folge, sie hätte an dem besagten Album als Ghostwriterin mitgewirkt. "Das ist an die Presse durchgesickert. Britney hat dann diesen Post gemacht. [...] Ich weiß also nicht, ob sie ein Teil des Prozesses war", mutmaßt die "Boom Clap"-Sängerin. Sie sei nach Malibu gefahren, um mit Britneys Team den Song zu produzieren. Die Popprinzessin selbst habe aber nichts aufgenommen.

Im selben Gespräch drückte Charli XCX ihre Bewunderung für den ehemaligen Superstar aus. Es wäre ein "wahr gewordener Traum", wenn Britney von ihr geschriebene Songs aufnehmen würde. Es mag so klingen, als ob Britneys Team die 42-Jährige gerne wieder in der Musikbranche sehen würde. Das widerspricht aber völlig dem, was die Blondine im Januar selbst dazu auf ihrem Instagram-Profil teilte: "Nur damit das klar ist, die meisten Nachrichten sind Müll! Sie sagen ständig, dass ich mich an beliebige Leute wende, um ein neues Album zu machen. Ich werde niemals in die Musikindustrie zurückkehren!"

Es ist nicht das erste Mal, dass der "Baby One More Time"-Star durch sein Verhalten auf Social Media für Schlagzeilen sorgt. Die Popikone teilt regelmäßig wilde Tanzvideos, zeigt sich knapp bekleidet und postet lange emotionale Texte. Vor ein paar Tagen sorgte sie aber auf eine andere Weise für Aufmerksamkeit: Die Zweifachmama löschte vorübergehend ihr Instaprofil. "Britney hat ihren Instagram-Account vorübergehend abgeschaltet, um sich eine Auszeit zu gönnen und Zeit mit ihren Freunden zu verbringen, nachdem sie den Rechtsstreit mit ihrem Vater Jamie beendet hat", verriet eine Quelle gegenüber Mail Online.

