Volker Bruch (42) hat seinen Kollegen einen ziemlichen Schrecken eingejagt. Durch seine Rollen in den Filmen "Unsere Mütter, unsere Väter", "Fack ju Göthe 2" oder in der Serie "Babylon Berlin" hat sich der deutsch-österreichische Schauspieler einen großen Namen in der Filmbranche gemacht. Auch für seinen neuen Film "2 Win", steht der Münchner zur Zeit vor der Kamera und dreht im Piemont. Dort kam es nun zu einem beängstigenden Ereignis: Volker wurde vermisst!

Wie Bild berichtete, hat sich Volker am Samstag allein auf eine Wanderung in den italienischen Alpen begeben – zurückgekommen ist der 42-Jährige seitdem jedoch noch nicht. Weil er nicht zurück in sein Hotel zurückgekehrt war, alarmierten seine Kollegen daraufhin die Einsatzkräfte – die konnten jedoch schon bald Entwarnung geben: Volker geht es gut und schwebt nicht in Gefahr!

Auch ein Rettungshubschrauber hatte sich bereits auf den Weg gemacht, um den Schauspieler in Sicherheit zu bringen. Wie die Bergrettung erklärte, hätten sie Volker telefonisch erreicht und seine Position auf etwa 25400 Metern Höhe feststellen können. Ob er inzwischen wieder in seinem Hotel angekommen ist, ist bisher noch nicht bekannt.

Anzeige

Getty Images Volker Bruch beim Fotocall zu "Verschwörung" im Oktober 2018 in Berlin

Anzeige

Getty Images Volker Bruch im Februar 2022

Anzeige

Getty Images Volker Bruch, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de