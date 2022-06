Cooper Noriegas Vater ist am Boden zerstört. Am Donnerstag wurde der TikToker leblos auf einem Parkplatz in Los Angeles gefunden. Die Behörden leiteten daraufhin erste Untersuchungen zur Todesursache ein – geklärt ist diese aber nach wie vor nicht. Im Netz haben bereits viele Fans und Freunde Abschied genommen. Nun meldete sich auch sein Papa mit einem rührenden Statement zu Wort.

Auf Facebook schrieb Harold Noriega, dass er und seine Familie gerade eine unglaublich schwere Zeit durchmachen: "Wir haben unseren wunderschönen 19-jährigen Sohn Cooper verloren." Er sei von vielen sehr geliebt worden. "Es gibt keine Worte, um die Trauer und den Verlust auszudrücken. Es sollte so nicht sein. Es sollte nicht sein, dass ein Kind vor seinen Eltern stirbt", führte Harold weiter aus.

Darüber hinaus veröffentlichten Coopers Angehörigen auf seinem Instagram-Account einen Beitrag, in dem sie sich für die große Anteilnahme und die vielen Nachrichten seiner Fans bedankten. "Wir beten, dass wir alle als Community sein Erbe weiterführen können. Er hat jeden von euch geliebt", lauteten die Worte seiner Familie.

Instagram / cooper.noriega Cooper Noriega im Mai 2022

Instagram / cooper.noriega Cooper Noriega im Mai 2022

Instagram / cooper.noriega Cooper Noriega, Social-Media-Star

