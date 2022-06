Tobias Moretti (62) wird von großen Sorgen geplagt. 1997 heiratete der Schauspieler die Musikerin Julia Moretti. In den darauffolgenden Jahren wurde das Liebesglück der beiden Österreicher zudem von der Geburt ihrer drei Kinder gekrönt. Doch nun traf die im österreichischen Ranggen lebende Familie ein schwerer Schicksalsschlag: Nachdem seine Ehefrau Julia einen Unfall mit dem Quad hatte, kämpft Tobias mit der Angst um seine Gattin.

Wie Bild am Sonntag berichtete, habe sich der Unfall der 52-Jährigen am Donnerstagnachmittag auf dem Anwesen der Morettis ereignet haben. Die Musikerin sei bei der Fahrt mit dem Quad vom Weg abgekommen und an einer steilen Wiese rund 30 Meter in die Tiefe gestürzt sein. "Ihr Mann fand die Frau kurze Zeit später, konnte sie unter dem Quad herausziehen und die Rettungskette in Gang setzen", erzählte ein Polizeisprecher dem Medium.

Wie es der dreifachen Mutter derzeit geht, ist nicht bekannt. Es wird jedoch behauptet, dass Julia bei ihrem Unfall sich an der Wirbelsäule verletzt haben soll. Derzeit befinde sich die Oboistin noch in einer Klinik in Österreich – in Lebensgefahr schwebe sie nicht mehr.

Getty Images Tobias Moretti, Schauspieler

Getty Images Julia und Tobias Moretti im August 2010

Getty Images Tobias Moretti im Oktober 2019

