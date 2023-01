Tobias Moretti erinnert sich an schweren Unfall seiner Frau

Tobias Moretti (63) blickt auf den schrecklichen Unfall seiner Frau zurück. Im Juni vergangenen Jahres war Julia, die Ehegattin des Schauspielers, mit dem Quad verunglückt. Sie war bei der Heuernte vom Weg abgekommen und mit dem Gefährt an einer steilen Wiese 30 Meter in die Tiefe gestürzt. Das Quad landete auf ihr – es bestand Lebensgefahr. Nun ließ Tobias das Ganze Revue passieren.

"Viele sagen: Was für ein Glück im Unglück! Und ich habe unmittelbar danach zu jedem gesagt: Ich kann hier kein Unglück erkennen. Sie ist am Leben, sie hat keine Querschnittslähmung, sie kann noch Oboe spielen. Es ist ein Segen", erzählte der dreifache Vater im Interview mit Bild am Sonntag. Er habe damals nicht direkt einen Schock gehabt, sondern nur funktioniert. "Das ist mir Gott sei Dank irgendwie gegeben. In Extremsituationen kann ich cool reagieren", resümierte der Österreicher.

Einen Monat später hätten ihn die Geschehnisse dann aber eingeholt. "In diesen Wochen war ich sehr fragil", erinnerte sich Tobias. Denn trotz seiner zunächst rationalen Reaktion habe auch er Ängste – vor dem Scheitern, dem echten Sterben und dem Nicht-Überleben, das für ihn seelisches Sterben bedeutet.

Anzeige

Getty Images Tobias Moretti, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Julia und Tobias Moretti im August 2010

Anzeige

Getty Images Tobias Moretti und seine Frau Julia

Anzeige

Denkt ihr, dass sich auch Julia irgendwann noch persönlich zu dem Unfall melden wird? Ja, bestimmt. Nein, ich glaube nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de