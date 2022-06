Tia Booth erwartet ihr erstes Baby! Für die US-Bachelor-Bekanntheit waren die letzten Monate nicht leicht. Ihr geliebter Vater starb in diesem Jahr an den Folgen seiner Krebserkrankung. Auf diesen schrecklichen Verlust folgte nun, Monate später, aber ein Lichtblick: Die Brünette ist schwanger. Tia ist deshalb überglücklich – aber auch traurig, weil ihr Vater sie auf dieser besonderen Reise nicht begleiten kann.

Auf Instagram teilte die TV-Berühmtheit ein Foto, auf dem ihr Partner Taylor Mock sie von hinten umarmt und seine Hände liebevoll auf ihren deutlich erkennbaren Babybauch legt. "Ich habe noch nie so eine überwältigende Traurigkeit und pure Freude gleichzeitig gespürt. Es ist schwer, dankbar für das Gute zu sein, wenn einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben die Feier verpasst", schrieb sie zu dem Bild.

Abschließend nutzte sie die Gelegenheit, um den Männern in ihrem Leben zum Vatertag zu gratulieren – ihrem Papa und ihrem werdenden Babydaddy. "Einen tollen himmlischen Vatertag an den ersten Mann, den ich jemals geliebt habe, und einen tollen Bald-Vatertag an mein 'Für immer'", schloss Tia den Post ab.

Anzeige

Instagram / tiarachel91 Tia Booth (r.) mit ihrem Vater

Anzeige

Getty Images Reality-Sternchen Tia Booth

Anzeige

Instagram / tiarachel91 Taylor Mock und Tia Booth im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de