US-Bachelor-Bekanntheit Tia Booth erwartet zweites Baby

Die Bachelor in Paradise-Bekanntheit Tia Booth und ihr Ehemann Taylor Mock sind bereits stolze Eltern des kleinen Tatum. Ihr 20 Monate alter Sprössling darf sich nun schon bald über ein Geschwisterchen freuen. Das verkündet das glückliche Paar jetzt mit einem Video auf Instagram. "Tatum wird großer Bruder", schreiben die TV-Bekanntheiten zu einem Clip, der das Trio in einem Park zeigt. Ob sich Tatum über eine Schwester oder einen Bruder freuen darf, ist noch nicht bekannt. Die Eheleute wollen sich bei Tias zweiter Schwangerschaft nämlich vom Geschlecht überraschen lassen.

Tia und Taylor sind in großer Vorfreude. Dass Taylor schon jetzt von der Schwangerschaft seiner Liebsten weiß, ist offenbar ein kleines Versehen. Denn wie die Reality-TV-Bekanntheit während einer Fragerunde auf Instagram ausplaudert, wollte sie ihr kleines Geheimnis noch ein wenig für sich behalten. Doch da hat sie offenbar nicht mit ihrem aufmerksamen Ehemann gerechnet. "Ich wollte es geheim halten, um ihn zu überraschen, doch dann fand er die Testverpackung im Müll, als er sich die Zehennägel schneiden wollte, hahaha", berichtet die 33-Jährige humorvoll.

Tia suchte in den US-Versionen von Der Bachelor und "Bachelor in Paradise" nach der großen Liebe. Taylor fand sie jedoch außerhalb des TVs. Die Beauty lernte ihren zukünftigen Ehemann im Jahr 2021 auf einer Party in Nashville, ihrer Heimatstadt, kennen. Noch im selben Jahr machten die Turteltauben ihre Beziehung im Netz öffentlich. Zwei Jahre später, im November 2023, gaben sie sich das Jawort. Nun dürfen sie sich auf ihr zweites gemeinsames Baby freuen.

Instagram / tiarachel91 Taylor Mock und Tia Booth im Juli 2022

Instagram / tiarachel91 Taylor Mock und Tia Booth im Februar 2022

