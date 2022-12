US-Bachelor-Bekanntheit Tia Booth ist erstmals Mama geworden

Tolle Neuigkeiten von Tia Booth! Die US-amerikanische Bachelor in Paradise-Bekanntheit gab im Juni voller Freude bekannt, dass sie erstmals ein Kind erwartet. Auch das Geschlecht ihres Babys verriet sie bereits vorab: Ihr Partner Taylor Mock und sie dürfen sich über einen kleinen Jungen freuen. Nun war der Tag auch endlich gekommen: Tias Kind hat endlich das Licht der Welt erblickt!

Auf Instagram teilte sie die tolle Neuigkeit ihren Fans mit – und verriet auch direkt den Namen des Kleinen. "Tatum Booth Mock – 6. Dezember 2022", schrieb sie zu einer Tonaufnahme, auf der ihr Sohn die ersten Laute von sich gibt. Wie glücklich sie darüber ist, drückte sie außerdem in ihrer Story aus: "Er ist das süßeste Ding, das wir je gesehen haben. Was für eine Erfahrung!"

Die Schwangerschaft hatte Tia damals am Vatertag verkündet. Das hat für die einstige Bachelor-Kandidatin eine besondere Bedeutung, da sie so auch ihres verstorbenen Vaters gedachte. "Ich habe noch nie so eine überwältigende Traurigkeit und pure Freude gleichzeitig gespürt. Es ist schwer, dankbar für das Gute zu sein, wenn einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben die Feier verpasst", schrieb sie in einem emotionalen Post.

