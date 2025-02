Tia Booth und Taylor Mocks zweites Baby ist auf der Welt

Tia Booth (33) hat Grund zu feiern: Die amerikanische Bachelor-Bekanntheit hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht! Das teilt sie ihrer Community auf Instagram mit einem Schwarz-Weiß-Video mit: Die Aufnahmen zeigen sie selbst im Krankenbett nur einige Augenblicke nach der Geburt. Ihr Ehemann Taylor Mock steht freudestrahlend und sichtlich gerührt neben ihr und streichelt ihr über den Kopf. Eine Hebamme legt das neugeborene Baby auf Tias Brust. Tia scheint von Emotionen überwältigt und bekommt kein richtiges Wort heraus, ruft nur erleichtert: "Oh mein Gott", bevor sie anfängt zu weinen. Das Video verrät außerdem, dass das Baby schon am 5. Februar das Licht der Welt erblickte.

Wenn man genau hinhört, kann man ein besonderes Detail heraushören: Tia und Taylor durften sich über ein kleines Mädchen freuen! Das Geschlecht ihres Familienzuwachses haben sie nämlich bisher geheim gehalten. Wie die Unternehmerin in ihrer Story lange vor der Geburt dazu erklärte: "Ich wollte das einfach tun. Wenn dies unser zweites und letztes Kind ist, möchte ich es wenigstens einmal tun. Taylor mag das nicht und er will es wissen, also versuche ich, mich nicht von ihm unter Druck setzen zu lassen, es herauszufinden."

Das Baby, dessen Name noch nicht veröffentlicht wurde, ist der zweite Sprössling für Tia und Taylor. Im Dezember 2022 kam bereits ihr Sohn Tatum zur Welt. Der durfte bei der Verkündung der zweiten Schwangerschaft seiner Mama auch gleich mit behilflich sein. In einem Clip, den sie auf ihrem Account teilte, trug der Kleine nämlich einen Sweater, auf dem "großer Bruder" stand.

Instagram / tiarachel91 Tia Booth und Taylor Mock bei der Geburt ihrer Tochter, Februar 2024

Instagram / tiarachel91 Tia Booth, Realitystar

