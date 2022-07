US-Bachelor-Bekanntheit Tia Booth verrät das Babygeschlecht!

Tia Booth meldet sich mit einem Schwangerschaftsupdate bei ihren Followern! In der Vergangenheit hat die hübsche Blondine bei den US-amerikanischen Versionen von Der Bachelor und Bachelor in Paradise nach der großen Liebe gesucht – die fand sie jedoch abseits des TVs. Im Juni verkündeten die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Verlobter Taylor Mock schließlich, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. In einem niedlichen Video gaben die werdenden Eltern voller Stolz nun das Babygeschlecht bekannt!

Am Sonntag posteten Tia und Taylor einen Instagram-Clip: Neben zwei blauen Herz-Emojis sah man das Paar stolz zwei Konfetti-Kanonen in den Händen halten, aus denen blauer Nebel und Papierfetzen flogen. Damit ist klar: Die beiden können sich über einen kleinen Jungen freuen.

Trotz der Freude über ihren Nachwuchs muss die TV-Bekanntheit aktuell immer noch einen schweren Verlust verkraften – denn ihr geliebter Vater verstarb im Februar dieses Jahres an den Folgen einer Krebserkrankung. Dass der seinen Enkelsohn nicht aufwachsen sehen wird, belastet die 30-Jährige sehr. "Ich habe noch nie so eine überwältigende Traurigkeit und pure Freude gleichzeitig gespürt", hatte sie im Netz getrauert.

Instagram / tiarachel91 Taylor Mock und Tia Booth im Juli 2022

Instagram / tiarachel91 Taylor Mock und Tia Booth im Februar 2022

Instagram / tiarachel91 Tia Booth (r.) mit ihrem Vater

