16. Woche schwanger: Tia Booth gibt erstes Babybauch-Update

Tia Booth kann ihre Schwangerschaft langsam nicht mehr verbergen. Vor wenigen Wochen überraschte die Influencerin ihre Community mit den freudigen Nachrichten, dass ihr Partner Taylor und sie zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Für die dunkelhaarige Beauty ist diese Reise besonderes emotional, da ihr Vater vor wenigen Monaten verstorben ist und somit nicht mehr an ihrem Baby-Glück teilhaben kann. Dennoch teilt die The Bachelor-Bekanntheit im Netz immer wieder kleine Updates. Nun präsentierte Tia voller Stolz ihren wachsenden Babybauch.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin nun eine Reihe an Spiegelselfies, auf denen ihre runde Körpermitte perfekt zur Geltung kommt. Während Tia auf dem ersten Foto noch ein weites Shirt über der Kugel trägt, setzt sie den Bauch auf den weiteren Schnappschüssen in einem eng anliegenden Top in Szene. Anschließend verriet der TV-Star dann noch, dass er inzwischen in der 16. Schwangerschaftswoche angekommen sei. "Ist hier ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen drin? Mal sehen, was die letzten Vermutungen sind", schrieb die 30-Jährige anschließend humorvoll zu ihrem Post.

In den Kommentaren begannen ihre rund 1,2 Millionen Follower auch fleißig zu spekulieren, ob sich das Paar über einen Sohn oder eine Tochter freuen darf. So schrieb der Ex-Bachelorette-Kandidat Adam Gottschalk beispielsweise: "Ich weiß nicht warum, aber ich denke, es wird ein Mädchen", während Lauren Burnham (30) wiederum vermutete, dass es ein Junge wird.

Instagram / tiarachel91 Tia Booth und Taylor Mock im Mai 2022

Instagram / tiarachel91 Tia Booth, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / tiarachel91 Tia Booth, Influencerin

