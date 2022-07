Leni, Sylvie und mehr: Die schönsten Looks der Unicef-Gala!

Star-Auflauf auf Capri! Am Samstagabend fand auf der italienischen Insel eine Wohltätigkeitsgala für die Kinderhilfsorganisation Unicef statt. Für diesen besonderen Anlass reisten zahlreiche Stars und Sternchen an – so wurden Sängerin Jennifer Lopez (53) und auch Topmodel Karolina Kurkova (38) bereits im Vorfeld auf der Luxusinsel gesichtet. Auf der Veranstaltung putzten die Promis sich dann natürlich mächtig heraus: Hier kommen die schönsten Looks der Unicef-Gala!

Zu den absoluten Hinguckern des Abends zählte Nachwuchsmodel Leni Klum (18). Die Tochter von Heidi Klum (49) erschien in einem schwarzen Spitzenkleid – der nudefarbene Unterstoff sorgte für eine sexy optische Täuschung: Es sah aus, als würde die Beauty nichts drunter tragen! Auch nach Sylvie Meis (44) drehten sich bestimmt viele Köpfe um. Die Moderatorin begeisterte in einem bunten, luftigen Dress, das ihre Beine elegant umspielte. Gossip Girl Star Ed Westwick (35) war in seinem durchsichtigen Hemd und schwarzen Anzug ebenso ein echter Augenschmaus. Später stand noch Starsängerin Jennifer Lopez in einem superheißen Zebra-Zweiteiler auf der Bühne.

Besonders süß war der Auftritt von der einstigen Germany's next Topmodel-Siegerin Barbara Meier (36) und ihrem Mann Klemens Hallmann. In einem durchsichtigen Kleid mit jeder Menge Federn, Tüll und Glitzer präsentierte die Schwangere stolz ihren Babybauch. Auch Topmodel Karolina Kurkova war mit ihrem Gatten vor Ort: Sie und Archie Drury posierten stolz nebeneinander.

