Braut-Look: Jennifer Lopez erstrahlt ganz in Weiß auf Capri

Jennifer Lopez (53) hat jetzt wohl Geschmack an Weiß gefunden! Mitte Juli haben die Sängerin und ihre große Liebe Ben Affleck (49) geheiratet. Bei einer kleinen Zeremonie in Las Vegas gab sich das Traumpaar rund zwanzig Jahre nach dem ersten Versuch endlich das Jawort. Danach ging es für den Schauspieler und seine frisch gebackene Ehefrau natürlich in die Flitterwochen: Sie verbrachten ganz romantisch ein paar Tage in Paris. Nun wurde J.Lo alleine in Capri gesichtet – in einem Kleid, das glatt als Brautkleid durchgehen würde!

Paparazzi sichteten die 53-Jährige am Freitag auf der italienischen Insel. Die Musikerin bewegte sich aber auch ganz schön auffällig durch Capri: Sie wurde von einer Art Cart herumgefahren – und saß wie eine Königin hinten drin. Ihr Outfit an dem Tag war ein absoluter Hingucker: Jen trug ein hochgeschlossenes, ärmelloses weißes Kleid in A-Linie. In diesem hübschen Teil hätte Ben sie sicherlich auch geheiratet!

Ihr Gatte soll aber nicht mit ihr nach Italien geflogen sein. Wie Hollywood Life berichtet, befindet Jennifer sich alleine auf Capri, um dort zu arbeiten – genauer gesagt, um eine Wohltätigkeitsgala für Unicef zu besuchen. Viele weitere Superstars wie Leonardo DiCaprio (47), Jamie Foxx (54), Naomi Campbell (52), und Vanessa Hudgens (33) werden ebenfalls erwartet.

MEGA Jennifer Lopez auf Capri

