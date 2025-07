Nach Raub: Davina und Shania kehren in Villa Geissini zurück

Davina (22) und ihre Schwester Shania Geiss (20) sind erstmals nach dem schockierenden Raubüberfall Mitte Juni in die Villa der Familie in Saint-Tropez zurückgekehrt. Die Eltern der beiden, die Realitystars Carmen (60) und Robert Geiss (61), waren bei dem Überfall von vier bewaffneten Männern angegriffen und bedroht worden. "Das Leben geht weiter", erklärten die 22-jährige Davina und die 20-jährige Shania in einem aktuellen Interview mit RTL vor wenigen Tagen – kurz vor ihrer erstmaligen Rückkehr in das Haus in der französischen Küstenstadt. "Wir haben dort jetzt mehr Sicherheit, darum werden wir uns definitiv wohler fühlen", betonten die Schwestern. Trotz der belastenden Ereignisse wollen sie ihren gewohnten Alltag baldmöglichst wieder aufnehmen.

Beim Lascana Summer Club, einem exklusiven Tagesevent in Berlin, wo die Schwestern Mitte der Woche interviewt wurden, erschien das blonde Duo in Begleitung von Personenschützern. Auf Nachfrage betonten die beiden jedoch, dass dies eine normale Maßnahme bei Auftritten in Deutschland sei und nichts mit einer möglicherweise gestiegenen Anspannung innerhalb der Familie zu tun habe. In Südfrankreich können Davina und Shania auf derartige Sicherheitsmaßnahmen zum Glück verzichten: Dort zählen sie zwar zu den wohlhabendsten Familien, sind aber nicht TV-bekannt wie hierzulande.

Die gesamte Familie zeigt sich inzwischen bemüht, nach dem traumatischen Erlebnis wieder zur Normalität zurückzufinden. Insbesondere Carmen, bekannt für ihre optimistische Art, postete kurz nach dem Überfall schon wieder Werbung und schien den Schreck schnell verdaut zu haben. Auch Davina und Shania erklärten in Interviews in der Vergangenheit immer wieder, wie wichtig es sei, in den entscheidenden Momenten Stärke zu zeigen und sich nicht von Angst leiten zu lassen. So scheint ihre rasche Rückkehr in die Villa Geissini jetzt ein starkes Signal zu sein: Diese Familie lässt sich nicht unterkriegen.

Instagram / davinageiss Davina und Shania Geiss im Juli 2024

Instagram / davinageiss Davina Geiss, Shania Geiss, Carmen Geiss und Robert Geiss im Mai 2023

Getty Images Die Geissens auf dem Oktoberfest 2022