Schwere Krankheit: Schauspieler Fritz Roth (67) gestorben

Traurige Nachrichten für die deutsche Schauspielwelt: Fritz Roth ist tot. Vor allem durch seine Rolle in der Kriminalfilmreihe "Polizeiruf 110" ist der Wahlberliner bekannt. Seit dem Jahr 2010 spielte er häufig in der deutschen Produktion den Beamten Wolfgang Neumann und ergatterte auch Rollen in einigen Kinder- und Jugendproduktionen, beispielsweise "Endlich Samstag!". Nun erschüttert seine Fans diese News: Fritz ist im Alter von 67 Jahren gestorben.

Wie unter anderem Bunte berichtet, hat seine Familie eine Traueranzeige aufgegeben. Fritz sei am 8. August nach "einer langen, schweren Krankheit" gestorben. Woran genau der Darsteller erkrankt gewesen war, ist nicht bekannt. Seine Angehörigen zollen ihm mit einem seiner Zitate Tribut in der Anzeige: "Die Schauspielerei ist mir zugefallen." Tatsächlich scheint der Beruf kein langersehnter Traum von ihm gewesen zu sein.

Nach seinem Schulabschluss studierte Fritz erst einmal Landwirtschaft, dann aber Deutsch und Philosophie. Daraufhin nahm er die Tätigkeit als Bühnenarbeiter an und 1989 hatte er sein Theaterdebüt auf der Freilichtbühne der Burg Münzenberg. Seine letzte "Polizeiruf 110"-Folge wurde Ende Januar dieses Jahres ausgestrahlt.

Anzeige

Christian Behring / Future Image / ActionPress Der "Polizeiruf 110"-Cast

Anzeige

Getty Images Fritz Roth, Schauspieler

Anzeige

Anita Bugge / Future Image / ActionPress Der "Polizeiruf 110"-Cast im Jahr 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de