So verarbeitet Jaclyn Hill den Verlust ihres Ex-Mannes Jon

Wie kann Jaclyn Hill diesen Verlust verkraften? In der vergangenen Woche hatte die YouTuberin eine schreckliche Nachricht erhalten. Ihr Ex-Mann Jon Hill ist völlig überraschend gestorben. Was genau passiert ist, verriet die Influencer nicht, doch sie beschrieb sein Ableben als "plötzliche Tragödie". Neun Jahre lang waren die beiden verheiratet, ehe sie sich im Jahr 2018 im Guten trennten. Nun sprach Jaclyn über ihre Trauer nach Jons Tod.

In ihrer Instagram-Story erklärte die 32-Jährige: "Ich bin an einem Punkt in meinem Trauerprozess, an dem ich einfach darauf vertrauen und sehen muss, was jeden Tag passiert." Das wolle sie nun allerdings für sich im Stillen tun und sich bei diesem Thema mehr Privatsphäre nehmen. "Klar sind die sozialen Medien mein Ding. Aber ich kann mich nicht weiter in die Öffentlichkeit stellen, denn diesen Verlust zu betrauern, ist etwas, das ich nicht erklären kann", machte die Beauty-Mogulin deutlich und betonte: "Es in der Öffentlichkeit durchzustehen, macht es mir nur noch schwerer."

Noch vor etwa zwei Monaten hatte Jaclyn öffentlich über ihren Verflossenen gesprochen. Nachdem sie sich neu verlobt hatte, erkundigten sich einige Instagram-Follower nach ihm. Daraufhin erzählte der Webstar knapp: "Jon geht es schon sehr lange nicht mehr gut. Er hat seit Monaten kein Telefon mehr und niemand hat Kontakt zu ihm."

Instagram / jaclynhill Jon und Jaclyn Hill, YouTube-Stars

Getty Images Jaclyn Hill bei einem Event in New York City im Juli 2018

Getty Images Jaclyn Hill bei den Streamy Awards in Beverly Hills im September 2017

