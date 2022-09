Intensivstation: Wurde Daddy Long Necks Baby misshandelt?

Familiendrama bei Daddy Long Neck! 2019 ging er an der Seite von Daddy Wide Neck im Netz als Rap-Duo durch die Decke. Im vergangenen Jahr wurde der Webstar, dessen bürgerlicher Name David Samuelson lautet, sogar zum ersten Mal Vater. Die Beziehung zu seiner Babymama hielt jedoch nicht. Nun machen erschreckende Neuigkeiten um seinen Sohn die Runde: Daddy Long Necks Baby liegt im Krankenhaus – und der neue Freund seiner Ex wurde festgenommen!

Der 22-Jährige berichtete gegenüber TMZ von den dramatischen Ereignissen. Sein neun Monate alter Sohn liegt mit Schädelbrüche und Hirnblutungen im Krankenhaus. Daddy Long Neck behauptete außerdem, ein Sozialarbeiter habe ihm mitgeteilt, dass der neue Freund seiner Ex festgenommen wurde – angeblich, weil er das Kind misshandelt habe. Tatsächlich sei an besagtem Tag der Polizei zufolge ein Mann wegen Kindesmisshandlung mit schwerer Körperverletzung in Gewahrsam genommen worden. Dieser wurde inzwischen jedoch auf Kaution freigelassen.

Inzwischen kann Daddy Long Neck immerhin ein bisschen aufatmen. Via Facebook gab der Netz-Star ein Update zu dem Zustand seines Kindes. "Er ist aus der Intensivstation raus und es geht ihm ein bisschen besser", schrieb er und betonte: "Ich bin gesegnet, einen starken Sohn zu haben."

Facebook / realdaddylongneck69 Daddy Long Neck mit seiner Ex und seinem Sohn

Facebook / realdaddylongneck69 Daddy Long Neck, Webstar

Facebook / realdaddylongneck69 Daddy Long Neck und sein Sohn

