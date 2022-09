Mit 22: YoungBoy Never Broke Again wird zum neunten Mal Papa

Freudige Nachrichten von YoungBoy Never Broke Again (22)! Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Kentrell DeSean Gaulden heißt, begann schon in jungen Jahren mit der Familienplanung. Von insgesamt sieben Frauen hat der 22-jährige Musiker bereits acht Kinder. Doch das scheint dem gebürtigen US-Amerikaner offenbar nicht zu reichen: YoungBoy gab nun in einem Musikvideo bekannt, dass Baby Nummer neun auf dem Weg ist.

Auf Instagram teilte der 22-Jährigen einen ersten Einblick in sein neues Musikvideo zu seinem Song "Purge Me". Und in diesem hat er eine freudige Botschaft versteckt: In dem Clip ist neben ihm selbst und seinen Kindern auch seine aktuelle Freundin Jazlyn Mychelle zu sehen – und das hochschwanger.

Die Fans des Rappers sind begeistert: "Jazz ist wieder schwanger, er wird endlich sesshaft, das gefällt mir", kommentierte ein Bewunderer von YoungBoy das kurze Video. "Mein Lieber, du wirst schon wieder Vater", schrieb ein weiterer Follower des Musikers und freute sich für ihn.

YoungBoy Never Broke Again im September 2020

YoungBoy Never Broke Again mit drei seiner Kinder

Rapper YoungBoy

