YoungBoy Never Broke Again (22): Sein neuntes Baby ist da!

Die Rasselbande von YoungBoy Never Broke Again ist wieder größer geworden! Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Kentrell DeSean Gaulden heißt, ist neben seiner Musik vor allem für seine rege Fortpflanzung bekannt. Obwohl er erst Anfang 20 ist, hatte er zuletzt bereits acht Kinder von sieben verschiedenen Frauen. Anfang September verkündete er dann in einem Musikvideo, dass Baby Nummer neun schon auf dem Weg ist. Die Mutter ist seine Freundin Jazlyn Mychelle. Bis zur Geburt sollte es auch nicht mehr lange dauern: NBA Youngboy ist zum neunten Mal Vater geworden!

Das verkündeten Jazlyn und ihr Partner jetzt unter anderem auf Instagram. Dort veröffentlichten die stolzen Eltern ein süßes erstes Foto von NBA Youngboy und seinem jüngsten Kind. Der Rapper hält sein Baby hier im Arm, füttert es mit einer Flasche und mustert es liebevoll. Ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelt, ist nicht bekannt. Auch den Namen haben Mutter und Vater noch nicht verraten.

Damit hat NBA Youngboy seinen inoffiziellen Konkurrenten Nick Cannon fürs Erste eingeholt. Auch der Comedian ist bekannt für seinen Babywahn – und hat Mitte September sein neuntes Kind bekommen. Doch bald wird er dem Rapper wieder voraus sein: Baby Nummer zehn und elf sind bereits auf dem Weg...

YoungBoy Never Broke Again mit drei seiner Kinder

YoungBoy Never Broke Again, Rapper

Rapper YoungBoy

