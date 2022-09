Todesursache von Country-Star Luke Bell (†32) steht fest

Der Tod von US-Sänger Luke Bell (✝32) erschütterte Enge August seine Fans! Der Country-Star war mit seinem Freund Matt Kinman im US-Bundesstaat Arizona unterwegs, als er plötzlich verschwand. Eine Woche später wurde der Musiker dann tot aufgefunden – ein Schock für seine Familie und die Musikwelt. Bislang rätselten alle, woran Luke in so jungem Alter starb. Jetzt wurde die offizielle Todesursache bekannt gegeben.

Wie der Lokalsender ABC 9 KGUN Tuscon berichtete, liege der Autopsiebericht nun vor. Demnach sei Luke an einer Überdosis Fentanyl gestorben, die er sich vermutlich versehentlich verabreicht hatte. Dem Dokument zufolge seien zudem Reste des Stoffes neben dem leblosen Körper des Sängers gefunden worden. Spaziergänger hatten den nicht ansprechbaren Musiker nach einigen Tagen entdeckt.

Der Bericht erwähnte auch, dass Luke an Arteriosklerose, also einer Verengung der herznahen Blutgefäße gelitten habe. Die US-Ausgabe der Zeitung The Sun berichtete außerdem, dass der Countrysänger zum Zeitpunkt seines Todes 0,76 Promille Alkohol im Blut gehabt habe.

