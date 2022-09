Gruselspaß: Diese Filme und Serien bringt Netflix im Oktober

Der Netflix-Oktober wird gruselig! Schon seit Monaten warten die Fans von Star-Filmemacher Guillermo del Toro (57) auf sein neuestes Werk "Cabinet Of Curiosities". In der Anthologieserie durften sich verschiedene Regisseure austoben. Dem ersten Trailer nach zu urteilen, wird es – typisch del Toro – mächtig gruselig und ausgefallen zugehen! Zur Besetzung gehören unter anderem Walking Dead-Star Andrew Lincoln (49) und "Shadow And Bone"-Hottie Ben Barnes (41). Nun ist es endlich so weit: Im Oktober erscheint "Cabinet Of Curiosities" neben vielen weiteren Hits auf Netflix!

Der kommende Monat steht bei Netflix eindeutig unter dem Motto Halloween. So erscheinen allein am 1. Oktober folgende Gruselfilme: der dritte Teil aus der Annabelle-Reihe "Annabelle Comes Home" sowie "A Nightmare On Elm Street" mit Twilight-Star Kellan Lutz (37), "Friday The 13th" mit Gilmore Girls-Liebling Jared Padalecki (40) und der vierte Teil aus dem "Paranormal Activity"-Universum "Paranormal Activity: Die Gezeichneten". Am 8. Oktober folgt "Gänsehaut um Mitternacht" – die neue Show von "Spuk in Hill House“-Macher Mike Flanagan, bevor am 14. Oktober die neue Horror-Comedy "The Curse Of The Bridge Hollow" erscheint. Auf "Cabinet Of Curiosities" müssen die Fans sich noch bis zum 25. Oktober gedulden.

Doch auch für diejenigen, die keine großen Horror-Fans sind, ist gesorgt: Am 8. Oktober erscheint die Serie "Little Women", die auf dem Romanklassiker von Louisa May Alcot basiert – der gleichnamige Film mit Emma Watson (32), Florence Pugh (26) und Timothée Chalamet (26) war bereits 2019 ein großer Erfolg. Am 19. Oktober gibt es die dritte Staffel der beliebten Kuppelshow Liebe macht blind – sowie den neuen Film "The School For Good And Evil", der ein bisschen an Harry Potter erinnern soll. Staffel sechs der Animationsserie "Big Mouth" kommt schließlich am 28. Oktober.

Netflix Szene aus "Gänsehaut um Mitternacht"

Frank Masi/Netflix Szene aus "The Curse of Bridge Hollow"

Helen Sloan SMPSP / NETFLIX Szene aus "The School For Good And Evil"

