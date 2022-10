"Tatort"-Star Günter Lamprecht ist mit 92 Jahren verstorben

Traurige Nachrichten für alle Tatort-Fans. Günter Lamprecht feierte 1979 mit seiner Rolle des Alfred Döblin im Film "Berlin Alexanderplatz" seinen großen Durchbruch als Schauspieler. In den darauffolgenden Jahren war er in zahlreichen Filmen und Serien zu sehen: Im "Tatort" spielte er in 1990er-Jahren beispielsweise den Berliner Kommissar Franz Markowitz. Nun wurde allerdings die traurige Neuigkeit publik: Lamprecht ist am Dienstag verstorben.

Seine Agentin Antje Schlag bestätigte nun gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass der gebürtige Berliner am Dienstag verstorben ist. Lamprecht wurde 92 Jahre alt und hinterlässt seine Lebensgefährtin Claudia Amm, mit der er schon seit den 1980er-Jahren zusammen war. Weitere Details über seinen Tod sind bislang nicht bekannt.

Lamprecht wurde zu Lebzeiten mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Für den Film "Rückfälle" erhielt er im Jahr 1978 unter anderem die Goldene Kamera. Zuletzt bekam er für sein schauspielerisches Engagement im Jahr 2018 beim "Eat My Shorts – Hagener Kurzfilmfestival" sogar den Ehrendarstellerpreis.

Anzeige

Getty Images Günter Lamprecht, Juni 2015

Anzeige

Getty Images Günter Lamprecht, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Günter Lamprecht, November 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de