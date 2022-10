Kendall Jenner zeigt ihre sexy Beine im schwarzen Mini-Dress

Was für ein Body! Kendall Jenner (26) wurde ebenso wie ihre bekannte Schwester Kim Kardashian (41) durch die Reality-Show Keeping up with the Kardashians weltberühmt. Bereits im zarten Alter von 14 Jahren begann die heute 26-Jährige mit dem Modeln, schlug 2017 sogar Gisele Bündchen (42) als bestbezahltes Model der Welt und ist seit jeher auf den Laufstegen der einflussreichsten Designer zu Hause. Für eine Launch-Party war das Supermodel jetzt in Las Vegas unterwegs. Dort wurde Kendall in der Lobby eines Hotels auf dem Weg zum Dinner in einem sexy Mini-Dress gesichtet.

Vergangenes Jahr trat Kendall in die Fußstapfen ihrer unternehmerisch erfolgreichen Schwestern und brachte ihre eigene Tequilamarke 818 auf den Markt. Für die Launch-Party des neuen Eight Reserve by 818 war das Supermodel in Las Vegas unterwegs. Paparazzi lichteten sie dort in einem Hotel ab. Begleitet von einer Menge an Security-Personal, war sie sehr sexy gestylt auf dem Weg zum Dinner. Die US-Amerikanerin zeigte sich in einem atemberaubenden schwarzen Mini-Kleid und ermöglichte damit einen entzückenden Blick auf ihre ellenlangen Beine.

Auch sonst hat die Beauty keine Scheu, ihren Körper zu zeigen. Ob auf Instagram oder auf Events. Sie spielt gerne mit ihren Reizen, präsentiert sich oft im Bikini, oben ohne oder sogar vollkommen nackt beim Sonnenbad. Auch ein Kleid mit XXL-Schlitz, welcher fast die Unterhose entblößt, ist kein No-Go für Kendall.

Anzeige

VaEtums/MEGA Kendall Jenner in Las Vegas

Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Model

Anzeige

Instagram / khloekardashian Kendall Jenner, Kourtney und Khloé Kardashian, Kylie Jenner und Kim Kardashian, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de