Hat die Kardashian-Jenner-Familie momentan Hochzeitspläne?

Laut Kris Jenner (68) läuten vorerst nicht die Hochzeitsglocken im Kardashian-Jenner-Clan – aber sie schließt sie nicht vollständig aus! Auf die Frage, ob sie oder ihre Töchter Kendall (28) und Kim (43) Heiratspläne hätten, erwidert die 68-Jährige gegenüber People: "Wir haben alle Spaß und keine Heiratspläne – noch nicht." Kris datet seit 2014 Corey Gamble (43) und ist mit ihm überglücklich. Dennoch hat sie die große Hochzeit ihres Lebens bereits hinter sich und empfindet nicht das Bedürfnis, noch einmal in den Bund der Ehe einzugehen: "Ich bin im Moment in einer wirklich tollen Beziehung. Ich bin glücklich und möchte das nicht kaputtmachen", verrät der Realitystar.

Auch bei Model Kendall Jenner ist eine Hochzeit erst einmal nicht in Sicht. Die 28-Jährige bandelt seit Kurzem wieder mit ihrer Ex-Romanze Devin Booker (27) an. Laut einem Insider sind die beiden "definitiv dabei, einen Neustart zu wagen." An diesen Neustart tasten sich beide jedoch erst einmal langsam heran. Kim Kardashian datet momentan den NFL-Star Odell (31) Beckham Jr. Obwohl die Skims-Gründerin und der Sportler bis heute ihre Beziehung noch nicht bestätigt haben, verriet ein Insider gegenüber People, dass die beiden bereits seit September 2023 "zusammen sind." Laut dem Insider hat keiner von beiden es eilig, etwas Ernsthaftes anzufangen, womit auch hier eine Hochzeit vorerst ausgeschlossen sein könnte.

Die Kardashians wurden durch ihre Realityshow Keeping up with the Kardashians weltberühmt und sind seitdem nicht mehr aus dem Reality-TV wegzudenken. Die Show bietet Kardashian-Fans die Möglichkeit, die Familie hautnah in ihrem aufregenden Alltag zu begleiten. Auch die Beziehungen der Familienmitglieder werden offen dargelegt und laden zum Mitverfolgen ein.

Anzeige

Getty Images Kendall Jenner, TV-Bekanntheit

Anzeige

ActionPress Kim Kardashian, 2024

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de