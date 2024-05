War Kendall Jenners Met-Gala-Kleid doch nicht ungetragen?

Bei der diesjährigen Met Gala erschien Kendall Jenner (28) in einem Vintage-Kleid von Givenchy, das angeblich noch nie zuvor getragen wurde. Doch scheint ein Foto, das Page Six vorliegt, nun zu beweisen, dass diese Behauptung nicht stimmt. Es zeigt, dass Winona Ryder (52) sich bei einem Fotoshooting im Jahr 1999 in einem identischen Kleid präsentiert hatte. Die Schauspielerin hat sich zu dem Bild bislang nicht geäußert. Es soll sich bei ihrer Robe allerdings um eine Nachbildung gehandelt haben. Dennoch dürfte die Erkenntnis, dass ihr Look nicht vollkommen neu war, Kendalls Freude über ihren Auftritt bei der Met Gala ein wenig dämpfen.

Auf dem roten Teppich verkündete die Unternehmerin in einem Interview für Vogue: "Ich fühle mich so geehrt, das Kleid zu tragen. Ich bin der erste Mensch, der es trägt!" Ein Outfit aus dem Archiv wiederzubeleben, war ihr erster Gedanke, als sie das Motto der Ausstellung "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" hörte. "Die Robe hat die letzten 25 Jahre geschlafen. Es ist buchstäblich eine 'schlafende Schönheit'", erklärte der The Kardashians-Star damals. Die Met Gala hatte ihre Gäste im Vorhinein etwas verwirrt, da neben dem Thema der Museumsausstellung auch noch der Dresscode "The Garden of Time" angegeben war.

Die 28-Jährige sorgte nicht nur mit ihrem besonderen Kleid für Aufsehen. Bei der Benefizveranstaltung traf Kendall auf ihren Ex Bad Bunny (30). Der Musiker war sogar einer der Vorsitzenden des Abends. Die beiden Stars sind seit fünf Monaten getrennt, schienen aber an diesem Abend gut miteinander auszukommen. Laut E! News besuchten sie die gleiche Afterparty in New York und sollen dort eng beieinandergesessen haben. Sie verließen zudem am nächsten Morgen kurz nacheinander das Greenwich Hotel.

Anzeige Anzeige

Leon Bennett / Freier Fotograf/Getty Winona Ryder im März 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Kendall Jenner und Bad Bunny, Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie steht ihr zu der Kontroverse um Kendalls Kleid? Ich finde, eine Kopie zählt nicht. Das Kleid war ungetragen! Na ja. Es macht Kendalls Auftritt weniger besonders! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de