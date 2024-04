Zu viele Beauty-OPs? Fans kritisieren Kendall Jenners Look

Hat Kendall Jenner (28) etwa im Gesicht chirurgisch nachhelfen lassen? Das vermuten nun einige Fans, nachdem sie das neueste TikTok-Video des Models gesehen haben. In dem Clip will die The Kardashians-Protagonistin eigentlich ihr elegantes weißes Kleid präsentieren. Doch statt auf ihren Look zu achten, können die Follower nur auf Kendalls Gesicht schauen. "Wow, jetzt holen sie die Operationen der letzten Jahre ein. Ich erkenne sie gar nicht wieder" oder "Sie hat definitiv etwas im Gesicht machen lassen. Durch die Filler und das Botox kann sie kaum noch lächeln", lauten nur zwei der vielen Kommentare auf Instagram und TikTok. Die Kommentare unter Kendalls Post selbst sind deaktiviert.

Es ist nicht das erste Mal, dass der TV-Bekanntheit Schönheitsoperationen unterstellt werden. Regelmäßig spekulieren Fans im Netz, ob und was die 28-Jährige an sich hat machen lassen. Im Jahr 2017 dementierte Kendall die Gerüchte. "Das ist alles so anstrengend. Wieso sollte ich als Model etwas an meinem Gesicht verändern? Das macht doch überhaupt keinen Sinn", schrieb sie auf ihrer damaligen Website. Die vielen Gerüchte machten sie damals sehr traurig. "Die Leute vergessen, dass sie über echte Menschen sprechen, die reale Gefühle haben und einfach nur ihr Leben leben wie jeder andere eben auch", erklärte die Unternehmerin.

Auch Kendalls Schwestern werden immer wieder mit dem Thema Schönheit-OPs konfrontiert. Erst vor wenigen Wochen wurde Khloé Kardashian (39) für ihre Nase kritisiert. Nachdem die Reality-TV-Darstellerin ein Video von sich online gestellt hatte, diskutierten einige Follower auf Reddit über ihr Aussehen. "Die Nase ist verschrumpelt. Die Lippen sind verdammt überzeichnet und schief. Was für eine Sauerei", findet ein User. "Ist das gephotoshoppt oder eine weitere Nasenkorrektur? Denn das sieht aus wie die Nase eines zehnjährigen Kindes in dem Gesicht eines Erwachsenen", kommentiert ein weiterer Fan.

Getty Images Kendall Jenner, Model

Getty Images Khloé Kardashian, Unternehmerin

Findet ihr, die Fans von Kendall haben recht? Ja, sie sieht optisch wirklich sehr anders aus... Na ja, ich finde, dass die Fans übertreiben. Ergebnis anzeigen



