Feiern Kendall Jenner und Devin bald ihr Liebes-Comeback?

Sie können einfach nicht ohne einander! Zweieinhalb Jahre lang führten Kendall Jenner (28) und Devin Booker (27) eine On-off-Beziehung, doch im Sommer 2022 war dann endgültig Schluss. Danach kam die Laufstegschönheit mit dem Rapper Bad Bunny (29) zusammen, doch auch ihre Liebe sollte nicht für die Ewigkeit bestimmt sein. Seitdem die The Kardashians-Bekanntheit als Single durchs Leben geht, wird immer wieder heftig spekuliert, ob sie wieder mit ihrem Ex Devin anbandelt – und tatsächlich: Kendall und Devin sollen sich immer näher kommen!

Gegenüber Us Weekly macht eine Quelle jetzt deutlich, dass die 28-Jährige und ihr Verflossener kurz vor einem Liebes-Comeback stehen: "Kendall und Devin sind noch nicht wieder vollständig zusammen, aber sie haben viel Zeit miteinander verbracht und arbeiten an ihrer Beziehung." Vor allem der Sportler schien nach der Trennung sehr gelitten zu haben, wie der Informant ebenfalls andeutet: "Er ist glücklich, wieder eine Chance mit Kendall zu haben, weil er sie wirklich vermisst hat."

Während seine Ex mit Devin anbandelt, ist auch Bad Bunny wieder in Dating-Laune: Wie The Sun bereits berichtete, ist sein Profil auf der Promi-Dating-App Raya aufgetaucht. Angeblich soll der 29-Jährige schon nach einem Date für die Aftershow-Party seines Konzerts in Salt Lake City gesucht haben.

Anzeige

Instagram / dbook Devin Booker und Kendall Jenner im November 2021

Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Devin Booker an Silvester 2021

Anzeige

Getty Images Bad Bunny im Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de