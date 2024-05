Kendall Jenner und Ex Bad Bunny kuscheln nach der Met Gala!

Ist da etwa ein Liebes-Comeback in Sicht? Vor knapp fünf Monaten haben sich Kendall Jenner (28) und Bad Bunny (30) getrennt. Seither gibt es immer mal wieder Gerüchte darum, dass sich das Model und der Musiker wieder annähern sollen. Auf der berühmt-berüchtigten Met Gala kreuzten sich nun wieder ihre Wege. Auf einer Afterparty schien es so, als würden sie sich noch immer ziemlich gut verstehen, wie Bilder zeigen, die E! News vorliegen. Das Ex-Paar sitzt auf einem Sofa eng beieinander und lacht sich ins Gesicht. Böses Blut fließt zwischen Kendall und Bad Bunny offenbar ganz und gar nicht.

Funkstille scheint zwischen den beiden nie so wirklich geherrscht zu haben. Das neue Jahr läuteten die Beauty und der Musiker immerhin gemeinsam ein! "Sie waren über Silvester mit Freunden in der Karibik und seit sie zurück sind, treffen sie sich wieder", erzählte ein Insider zu diesem Zeitpunkt gegenüber US Sun. Laut der Quelle wolle Bad Bunny seine Ex zurückgewinnen. Die Freunde von Kendall soll es nicht überraschen, wenn die beiden wieder zusammenkämen.

Warum haben sich die beiden überhaupt getrennt, wenn sie sich doch noch so gut verstehen? Der Grund für das Liebes-Aus sollen die vollen Terminkalender der Laufstegschönheit und des Sängers gewesen sein. "Es gibt kein böses Blut. Sie sind sogar noch in Kontakt. Ihre Beziehung war aufgrund ihrer vollen Terminkalender schwierig", plauderte ein weiterer Tippgeber Ende des vergangenen Jahres im Gespräch mit The Messenger aus.

IMP Features / ActionPress Kendall Jenner und Bad Bunny im August 2023

Getty Images Bad Bunny und Kendall Jenner auf der Mailand Fashion Week

