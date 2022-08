Heißes Schlitz-Kleid! Kendall Jenner riskiert Slip-Blitzer

Kendall Jenner (26) hat es erneut getan! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit ist längst aus dem Schatten ihrer berühmten Schwestern Kim (41), Khloé (38) und Co. herausgetreten – die Beauty hat sich als Model und Unternehmerin einen Namen gemacht. Die Brünette zählt als absolute Fashion-Ikone und schmeißt sich immer wieder in heiße Looks. So auch jetzt: Kendall strahlte in einem weißen Kleid mit XXL-Schlitz!

Zu einer Party in Malibu erschien die 26-Jährige in einem figurbetonten weißen Kleid, welches alle Blicke auf sich zog. Dessen gewagter Beinschlitz war so hoch, dass er fast den Blick auf ihre Unterhose freigab. Dazu kombinierte Kendall eine schwarze Handtasche und elegante schwarze Sandaletten.

Es wäre aber nicht das erste Mal, dass Kendall sich überaus sexy präsentiert. Erst im Juni teilte sie ein Bild auf Instagram, auf dem sie sich sonnt – allerdings komplett nackt. Immerhin trägt sie auf der Aufnahme eine Kappe, um ihren Kopf vor der Sonne zu schützen.

Getty Images Kendall Jenner, September 2021

Getty Images Kendall Jenner, März 2019

Instagram / kendalljenner Collage: Kendall Jenner im Juni 2022

