Gemeinsame Nacht bei Kendall Jenner und ihrem Ex Bad Bunny?

Kendall Jenner (28) und Bad Bunny (30) gehen seit fünf Monaten getrennte Wege. Der Grund dafür war angeblich der volle Terminkalender der beiden, sie hatten keine Zeit füreinander. Gut verstehen tun sich die beiden anscheinend noch, und zwar so gut, dass sie die Nacht wohl miteinander verbracht haben. Das Model und der Sänger wurden dabei gesichtet, wie sie zwar getrennt, aber kurz nacheinander in das Greenwich Hotel eincheckten. Am Morgen dann das gleiche Spiel: Mit kurzem Abstand verließen sie ihre Unterkunft – sie ungeschminkt und in entspannten Klamotten, er gekleidet in Hoodie und lässiger Hose. Bahnt sich da etwa ein Liebes-Comeback an?

Auf der Met Gala liefen die beiden sich wieder über den Weg. Später, auf der After-Party der Veranstaltung, feierten sie innig zusammen. Auf Bildern, die E! Online vorliegen, sitzen sie lachend nebeneinander auf einem Sofa und halten ihre Drinks in der Hand. Gegenüber Daily Mail erklärte ein Informant: "Kendall und Bad Bunny sind nicht im Schlechten auseinandergegangen. Man wird sie immer wieder zusammen sehen, irgendwann führt das zu einer Beziehung oder einer Freundschaft mit Vorteilen – aber etwas Offizielles ist es aktuell nicht."

Im Dezember trennten sich die beiden nach langen Spekulationen – sie wurden monatelang nicht mehr zusammen gesehen. Vor dem gemeinsamen Abend nach der Met Gala sollen sie schon länger wieder Kontakt haben. Ein Insider erzählte gegenüber US Sun: "Sie waren über Silvester mit Freunden in der Karibik und seit sie zurück sind, treffen sie sich wieder." Zusammen sein sollen die beiden nicht – Beziehungsdetails hielten sie jedoch schon in der Vergangenheit aus der Öffentlichkeit raus.

Getty Images Kendall Jenner und Bad Bunny, Mai 2023

Getty Images Bad Bunny und Kendall Jenner auf der Mailand Fashion Week

