Ohne Make-up: Kendall Jenner überrascht mit natürlichem Look

Die Kardashian-Jenners kennen sich mit Make-up so gut aus wie wohl kaum ein anderer Promi. Umso überraschender ist Kendalls (28) neuestes Projekt. In mehreren Videos für Vogue auf TikTok präsentiert das Model seine Make-up-Routine für den Sommer. Im ersten Clip zeigt sich die Influencerin komplett ungeschminkt und trägt dabei einen Seidenpyjama sowie einen einfachen Zopf. Außerdem nutzt sie keine Filter oder aufwendige Beleuchtung, sodass auch ihre Fältchen und kleinen Hautunreinheiten sichtbar sind. Sogar ein paar graue Haare blitzen aus ihrem Zopf hervor.

Die natürliche Seite von Kendall kommt bei den Zuschauern supergut an. "Ihre Stirn bewegt sich tatsächlich. Ich liebe das!", kommentiert ein Fan. "Graue Haare und kein Botox?! Ich finde es toll!", schreibt ein anderer User. Auch ihr Make-up, das an französische Frauen erinnern soll, trifft auf Begeisterung. Ein Fan würde sich gerne stundenlang die Schönheitsgeheimnisse der 28-Jährigen anhören. Die Schwester von Kylie Jenner (26) freut sich schon darauf, den Look in der warmen Jahreszeit auszuführen. "Ich kann den Sommer kaum erwarten, Leute! Ich bin so bereit für einen Bikini, einen Tequila und Zeit mit meinen Freundinnen!"

Ob das neue Gesicht von Tommy Hilfiger bei all diesen Plänen auch Zeit für ihren Ex Devin Booker (27) haben wird? Offiziell sind die beiden schon seit 2022 getrennt und in der Zwischenzeit datete der Realitystar den Musiker Bad Bunny (30). Allerdings verriet eine Quelle gegenüber Entertainment Tonight, dass sich das Model und der Basketballstar wieder treffen sollen. "Kendall und Devin haben schon immer etwas füreinander übrig gehabt und kümmern sich umeinander", beschrieb der Insider ihre aktuelle Beziehung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kendall Jenner, Model

Anzeige Anzeige

MEGA Kendall Jenner mit ihrem Freund Devin Booker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Kendalls natürlichen Look? Wunderschön. Toll, dass sie sich so zeigt. Ich finde, sie sieht geschminkt besser aus. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de