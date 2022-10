Oben ohne in der Küche: Cathy Hummels teilt sexy Kürbis-Pics

Cathy Hummels (34) läutet die Kürbis-Saison ein! Die Moderatorin sorgt im Netz immer wieder für Gesprächsstoff: Egal, ob es um die angeblich gescheiterte Ehe mit dem Fußballer Mats Hummels (33) oder um die Erziehung ihres Sohnes Ludwig (4) geht – immer wieder wird das Privatleben der Beauty im Netz diskutiert. Nun zog die Influencerin die Aufmerksamkeit ihrer Fans aber mit einem anderen Thema auf sich: Cathy teilte jetzt eine ziemlich freizügige Fotoreihe von sich!

Auf Instagram postete die 34-Jährige mehrere Bilder von sich, auf denen sie ziemlich aufreizend posiert. Auf den Fotos trägt Cathy einen Rock und eine locker übergeworfene Weste, die nur das Nötigste bedeckt – darunter hat sie nichts an. In den Händen hält sie zwei Kürbisse. "Bin gerade in der Küche und bereite Kürbis zu. Natürlich in diesem Outfit. Wie immer halt. Ganz normal und dem Alltag entsprechend", scherzte sie.

Die Bilder lösten gemischte Reaktionen aus. "Es wird wirklich unangenehm inzwischen" oder "Komisches Foto", kommentierten einige Follower den Beitrag. Andere wiederum feierten den mutigen Post und hinterließen Komplimente und liebe Worte in der Kommentarspalte.

Instagram / cathyhummels Mats, Ludwig und Cathy Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Getty Images Cathy Hummels im Juli 2022 in Düsseldorf

