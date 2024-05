"Curly Cat": Cathy Hummels überrascht Fans mit wildem Look

Cathy Hummels (36) liebt es, mit ihrem Styling herumzuspielen. Von glamourös über lässig-entspannt bis hin zu sexy, die Moderatorin scheut sich vor keinem Fashion-Experiment. Im Netz teilt sie gern die coolsten Kreationen mit ihren Fans – so auch jetzt wieder. Via Instagram veröffentlicht die Mutter eines Sohnes ein paar Schnappschüsse von sich, auf denen sie eine wilde Lockenpracht und ein pinkes Kleid trägt. "Heute moderiert meine lockige Zwillingsschwester Curly Cat", schreibt die 36-Jährige zu ihrem Beitrag. Doch was sagen ihre Follower zu diesem coolen Look?

Ihre Fans scheinen davon ganz angetan zu sein. "Du siehst aus wie deine Mama mit den Locken. Echt hübsch", "Sehr schön. Steht dir richtig gut. Tolles Outfit und deine Haare sind der Hammer" oder "Coole Frisur und ein schönes Kleid", schreiben unter anderem ein paar Follower zu ihrem Post. Doch nicht jeder ist Fan ihrer modischen Kreation. "Dieses Styling steht dir gar nicht", "Die Haare gehen gar nicht!" oder "Liebe Cathy, mit diesen Haaren siehst du leider aus wie ein Pudel!", lauten einige Negativ-Kommentare.

Seitdem Cathy in der Öffentlichkeit steht, sieht sich die Ex-Frau von Mats Hummels (35) immer mal wieder mit Hate und Shitstorms konfrontiert. Doch sie versucht über dem Ganzen zu stehen. "Ich polarisiere und hin und wieder polarisiere ich auch gern. Die einen mögen mich, die anderen mögen mich nicht so gern", erklärte die Dirndl-Designerin erst kürzlich im Interview mit RTL und fügte hinzu: "Ich habe eine Meinung, ich habe eine Persönlichkeit und bleibe immer ich selbst."

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Ex-Spielerfrau

Was sagt ihr zu Cathys Look? Sie sieht super aus. Das steht ihr total. Na ja, ich finde den Look nicht gerade gelungen... Ergebnis anzeigen



