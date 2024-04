Nach Pechsträhne: Cathy Hummels wurde Geldbeutel geklaut!

Cathy Hummels' (36) Miami-Urlaub steht unter keinem guten Stern! Vor rund einer Woche berichtete die Influencerin, dass ihre Kreditkarten gehackt und ihr Handy gestohlen wurden. Nun meldet sich die Ex-Frau von Mats Hummels (35) erneut mit schlechten Neuigkeiten bei ihren Fans: Auch ihr Geldbeutel ist verschwunden! Sichtlich mitgenommen meldet sie sich vom Flughafen aus bei ihren Instagram-Followern und erklärt, dass ihr Portemonnaie weg ist: "Das heißt, jetzt sind nicht nur meine zwei Kreditkarten kaputt, sondern auch mein Personalausweis, mein Führerschein, die Versichertenkarte und die letzte Kreditkarte, die ich wenigstens noch irgendwie mit dem Automaten hätte einsetzen können, sind weg."

Etwas später meldet sie sich von zu Hause aus erneut bei ihren Followern, um ein kleines Update zu geben. Ernüchtert erklärt Cathy, dass ihr Geldbeutel und dessen Inhalt noch immer wie vom Erdboden verschluckt sind. "Es wurde geklaut", ist sie sich sicher und führt aus: "Das heißt, ich muss jetzt Anzeige erstatten, beziehungsweise bin ich mit den USA in Kontakt, um zu sehen, ob etwas bei 'Lost and Found' abgegeben wurde, aber die Hoffnung geht gegen null. Das ist wirklich bitter, das einzige Dokument, das ich jetzt noch habe, ist mein Reisepass." Davon wolle sie sich aber dennoch nicht die Stimmung vermiesen lassen. "Trotz allem hatte ich eine tolle Zeit in Miami und bin jetzt wieder zu Hause im wunderschönen, regnerischen München. Positive Vibes Only!"

Schon zuvor hatte sie mit einer ordentlichen Pechsträhne zu kämpfen, wie sie ebenfalls auf Instagram berichtete: "Also gerade ist bei mir der Wurm drin. Es wurde Phishing auf meinem Bank-Account betrieben." Doch das war noch nicht alles: Auch Cathys Handy war verschwunden. Sie vermutete einen Diebstahl. Am Ende bekam sie ihr Smartphone jedoch wieder: Sie hatte das Gerät lediglich im Fitnessstudio vergessen und es dort wiedergefunden.

Getty Images Cathy Hummels, Moderatorin

