Cathy Hummels verrät: Mats kritisierte ihren After-Baby-Body

Rund sieben Jahre waren Cathy (36) und Mats Hummels (35) ein Paar, bis es zur Scheidung kam. Der Fußballprofi und die einstige Spielerfrau gingen durch dick und dünn, gaben sich das Jawort und begrüßten gemeinsam Sohn Ludwig (6) auf der Welt. Doch schon kurz nach der Geburt gab es anscheinend einige Unstimmigkeiten, die die Beauty damals ziemlich verletzt hatten, wie sie und ihre Schwester Vanessa Fischer in ihrem neuen Podcast "Hummeln & Fische" erzählen. "Ich weiß, du warst schwanger und du hattest nach der Geburt schon – was jede Frau hat – ein Problem mit deinem Bauch nach der Schwangerschaft", erzählt Vanessa und fügt hinzu: "Ich weiß noch, dass du ihn gefragt hast, ob es schön ist, ob es okay ist und er hat wirklich so den Daumen in die Mitte gezeigt."

Offenbar kann sich Cathy noch genau daran erinnern und sich in ihre damalige Gefühlslage hineinversetzen. Mats sei zwar nur ehrlich gewesen, doch dadurch habe er seine Gattin sehr verletzt. "Dann fühlst du dich hässlich und fühlst dich nicht gemocht. Und wenn du dann das Gefühl hast, dein Mann findet dich nicht schön, dann geht es noch tiefer nach unten", erklärt die Kampf der Realitystars-Moderatorin. Sie betont, dass man so etwas niemandem sagen dürfe, der anfällig für Depressionen und Essstörungen sei und darunter gelitten habe. Heute bereue die TV-Bekanntheit, dass sie "viele Dinge, die er gesagt hat, zu sehr" an sich herangelassen habe und somit zuließ, dass sie daran "kaputtgegangen" ist.

Jahrelang hatte das Ex-Paar genaue Details zu ihrer Beziehung und der Trennung aus der Öffentlichkeit ferngehalten. Mittlerweile spricht die Beauty immer häufiger über all die Dinge, die zwischen ihr und dem BVB-Star vorgefallen sind. Erst letztens machte sie in ihrem Podcast eine Anspielung: "So wie es am Ende war, will ich das einfach nie wieder in meinem Leben erleben." Deshalb zieht Cathy wohl hin und wieder ihre Konsequenzen, wenn es um den Kontakt zu Mats geht: "Wenn der wieder doof ist, einfach bei WhatsApp blockieren."

Instagram / cathyhummels Cathy, Ludwig und Mats Hummels im Dezember 2022

Action Press / Pohl, Alexander Cathy Hummels und ihre Schwester Vanessa Fischer

